Gençlerbirliği 1-1 Amed Sportif Faaliyetler | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 1-1 tamamlandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Amedspor 28. dakikada Kristijan Lovric ile öne geçti.
Ev sahibinde Moussa Djitte 45. dakikada skoru dengeledi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle noktalandı.
Gençlerbirliği puanını 12 yaptı. Amedspor ise 13 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gradel'in vuruşunu kaleci Erhan meşin yuvarlak kornere çeldi.
28. dakikada Cassubie'nin penaltı noktasına doğru ortasında yerden seken topa vuran Lovriç meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
42. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan ortasında Alperen'in ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlağın Traore'nin eline çarpması sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıda topun başına başına geçen Djite, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Rahman Buğra ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Djite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada Metehan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yatabere'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.