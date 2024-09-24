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Kocaeli’ye şok saldırı
Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyetini ve kulüp çalışanlarını taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Bir kişinin ise elindeki tabanca ile otobüsün arkasından koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeşil-siyahlılar saldırgan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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