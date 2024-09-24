Gümrük şov

Trendyol 1. Lig'de çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Şanlıurfa, 26. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük bu gole 28'de Adnan Uğur ile yanıt verdi ve devre 1-1 bitti.

MALLE 50'DE KIZARDI

Maçın gidişatı 50'de Şanlıurfa'da Malle'nin kırmızı kart görmesiyle değişti. Karagümrük 10 kişi kalan rakibi karşısında 71'de Gökhan Gürpüz ve 79'da Wesley ile iki gol daha bulup maçı 3-1 kazandı. Üst üste 2. galibiyetini alan F.Karagümrük puanını 9'a yükseltti.