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Haberler TFF 1.Lig

Gümrük şov

1. Lig’de 6. haftanın kapanış maçında F.Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfa’yı Adnan Uğur, Gökhan ve Wesley’in golleriyle mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Gümrük şov

Trendyol 1. Lig'de çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Şanlıurfa, 26. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük bu gole 28'de Adnan Uğur ile yanıt verdi ve devre 1-1 bitti.

MALLE 50'DE KIZARDI

Maçın gidişatı 50'de Şanlıurfa'da Malle'nin kırmızı kart görmesiyle değişti. Karagümrük 10 kişi kalan rakibi karşısında 71'de Gökhan Gürpüz ve 79'da Wesley ile iki gol daha bulup maçı 3-1 kazandı. Üst üste 2. galibiyetini alan F.Karagümrük puanını 9'a yükseltti.

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