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Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 21:58
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Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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