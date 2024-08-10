İstanbulspor 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. İstanbulspor 15. dakikada Emir Gültekin'in golüyle öne geçti. 10 dakika sonra Manisa FK, Kadir Yurdakul'un golüyle durumu eşitledi. İlk yarının bitimine 1 dakika kala İstanbulspor Muammer Sarıkaya ile bir kez daha öne geçti ve ilk yarı 2-1 İstanbulspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

2. yarıda Muammer Sarıkaya bir gol daha attı ve İstanbulspor Manisa FK karşısında farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Manisa FK penaltı kazandı. Topun başına geçen Oğuz Gürbulak penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1'e düşürdü.

Maçın devamında başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor Manisa FK'yı 3-2 yenerek lige galibiyetle başladı.