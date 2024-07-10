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Mendes harekatı

Bu sezon Süper Lig’i hedefleyen Körfez ekibi, 34 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sol açık için tüm şartlarını zorluyor. Mendes, geçen sezon 6 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Mendes harekatı

Trendyol 1. Lig'in şampiyonluk favorilerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yeşil-siyahlıların son olarak sol kanat oyuncusu Ryan Mendes için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Transferde Appindangoye, Tarkan Serbest, Emre Gedik, Pedrinho ve Oğulcan Çağlayan gibi isimleri kadrosuna katan Körfez ekibi, Karagümrük'ten ayrılan 34 yaşındaki sol açık Ryan Mendes'i de renklerine bağlamak istediği bildirildi. Kocaelisporlu kurmayların, tecrübeli yıldızın transferi için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

66 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ülkemizde daha önce Kayserispor'da boy gösteren giyen Ryan Mendes, son olarak Süper Lig'de Karagümrük'te ter döktü. İngiltere'de Nottingham, Fransa'da Lille ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Nasr gibi takımlarda da yer alan Mendes, geçtiğimiz sezon Karagümrük ile 26 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 5 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmesine rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Yeşil Burun Adalı hücumcu, 66 kez milli formayı giyerken, 14 gol kaydetti. Mendes, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

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