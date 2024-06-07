Haberler TFF 1.Lig Amedspor'da Ersun Yanal dönemi

Amedspor'da Ersun Yanal dönemi

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, deneyimli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amedspor'da Ersun Yanal dönemi

Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük için Ersun Yanal ile her konuda anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir'de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı. Amedspor'un 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulunun ardından Yanal ile bir yıllık sözleşme imzalanacak.

Yanal'ın Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Eskişehirspor'da temellerini attığı devrimin Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Takım'da da devam ettiğini vurgulayan Başkan Elaldı: "Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal'ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız" dedi.

Amedspor'un 1. Lig'deki ilk yılında lige heyecan katacağını belirten Yanal ise, "Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli" diye konuştu.

F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası...
DİĞER
Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı
Ankaragücü’nde Hakan Keleş sesleri
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 15:42
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor 15:42
Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? 15:41
Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? 15:27
Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam 15:22
Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı 15:14
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 15:12
Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki 15:08
Amedspor'da Ersun Yanal dönemi Amedspor'da Ersun Yanal dönemi 15:05
Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! 14:59
Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! 13:58
Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi 13:52