Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü’nde Hakan Keleş sesleri

Ankaragücü’nde Hakan Keleş sesleri

1. Lig’e düşen A.Gücü’nde Emre Belözoğlu’nun yerine Hakan Keleş geliyor. 52 yaşındaki tecrübeli hocayla imzalar an meselesi olduğu öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Ankaragücü’nde Hakan Keleş sesleri

Son hafta Trabzonspor'a kaybederek küme düşen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifasının ardından teknik adam arayışları başladı. Başkent ekibinde efsane oyuncularından Hakan Keleş gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 52 yaşındaki Keleş'le görüşüp, önemli bir mesafe kat ederken, eski futbolcusuyla imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Teknik adamlık kariyerine 2018'de Sivasspor'da başlayan Hakan Keleş, Giresun'un ardından en son Konyaspor'da görev aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Konyaspor ile yollarını ayıran Keleş, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.

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