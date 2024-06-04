Ankaragücü’nde Hakan Keleş sesleri

Son hafta Trabzonspor'a kaybederek küme düşen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifasının ardından teknik adam arayışları başladı. Başkent ekibinde efsane oyuncularından Hakan Keleş gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 52 yaşındaki Keleş'le görüşüp, önemli bir mesafe kat ederken, eski futbolcusuyla imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Teknik adamlık kariyerine 2018'de Sivasspor'da başlayan Hakan Keleş, Giresun'un ardından en son Konyaspor'da görev aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Konyaspor ile yollarını ayıran Keleş, o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.