Şampiyon Bodrum FK

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkan son takım Bodrum FK oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede ligi üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar rakibini uzatmalarda 3-1 yenerek Süper Lig biletinin sahibi oldu. Maça etkili başlayan Bodrum FK, 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın golüyle 1-0 öne geçti. 44'te Kenan Özer'i karşı karşıya pozisyonda düşüren Sakaryasporlu Rotman direkt kırmızı kart gördü. 45+2'de Burak Çoban'ın frikiği direkten döndü.

TARİHİNDE İLK KEZ ÇIKTI

İlk yarıyı 10 kişi ve 1-0 geride tamamlayan Sakaryaspor, rakibine 72'de Dimitrov ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. 90+4'te Bodrumspor'da Brazao'nun vuruşunda top direkten döndü ve normal süre 1-1 bitti. Maç uzatmalara gitti. 94'te Cenk Şen'in ortasında Celustka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 103'te Burak Çoban'ın pasında Tunahan ağları havalandırdı ve skor 3-1'e geldi. Bodrum'da 105+3'te Tunahan kırmızı gördü. Mücadeleyi 3-1 kazanan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı.

BÜYÜK COŞKU

Kupa töreni için hazırlanan platforma çıkan futbolcu ve teknik heyete madalyaları takdim edildi. Bodrum FK'nin kazandığı kupa teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcuların elinde yükseldi. Futbolcular ve teknik heyet, kupayı aldıktan sonra Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

BAKAN BAK KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi tebrik etti. Ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'de yer alan bir çok spor kulübü Bodrum FK'yı tebrik etti.