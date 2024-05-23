Şanlı Adana'ya

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'da beklenen devir gerçekleşti. Turuncu beyazlılar'da 18 yıllık dönem sona erdi.

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül görevini bıraktı. Ergin Göleli takımı devraldı. Son iki maçını kazanarak 1. Lig'de kalmaya başaran turuncu-beyazlılarda yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Ergin Göleli'nin kulübü devralmasının ardından teknik direktör değişikliği de gündeme geldi. Göleli'nin mevcut teknik direktör Kemal Kılıç'la yolları ayırıp, Tuncay Şanlı'yı getireceği öğrenildi.

DERBİDEN ÖNCE AYRILDI

Ergin Göleli yönetiminin, teknik direktörlük görevi için düşündüğü Tuncay Şanlı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Sakaryaspor'da farklı 3 dönemde görev alan Tuncay Şanlı; bu sezon Tatangalar'ın başında çıktığı 31 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik ile 8 yenilgi elde etti. Şanlı, yeşil-siyahlılarda 1.77 puan ortalamasını tutturdu. 42 yaşındaki genç teknik adam, direkt play-off finaline yükselen Sakarya ekibinin ligde bitime 1. hafta kala 33. haftada sahasında Tuzla'ya 2-0 mağlup olmasının ardından yönetimle karşılıklı görüşerek görevinden ayrıldı.

YENİ İMZALAR YOLDA

Ergin Göleli yönetimi, Tuncay Şanlı önderliğinde Trendyol Süper Lig'i hedefliyor. Transfer harekatına başlayan yönetimin iddialı bir kadro kurmak için birçok önemli ismi gündemine aldığı ve görüşmelere başladığı öğrenildi.