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Süper geri sayım

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı’nda büyük bir şölene hazırlanıyor. Göz-Göz, kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın 2 yıl sonra Süper Lig’e geri dönecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Süper geri sayım

1. Lig'de geçen hafta karşılaştığı Giresunspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Göztepe, kazanması durumunda Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ikinci takım olacak. İzmir ekibinde, Süper Lig için hummalı bir hazırlık var. Sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük şölen için geri sayıma geçti.

STOILOV İLE COŞTU

Kokovic ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar, 12. haftada Erzurumspor karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasının ardından, Levski Sofia'dan ayrılan 57 yaşındaki Bulgar Stoilov ile anlaştı. 13. haftada koltuğu devralan Bulgar teknik adam, Göztepe ile çıktığı 21 karşılaşmada sahadan 14 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile ayrıldı. Oynadığı 21 maçta rakip fileleri 45 kere havalandırırken, kalesinde ise 12 gol gördü.

FİNAL GİBİ BİR MAÇ

Trendyol 1. Lig'den düşen Altay'ı deplasmanda mağlup ederek nefes alan Manisa FK, bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek. 1. Lig'de bitime 3 maç kala 36 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunan siyah-beyazlılar, pazar günü 32 puanla düşme potasındaki Adanaspor'a konuk olacak.

GARANTİ PEŞİNDE

Şanlıurfa'yı yenerek bitime 2 maç kala 52 puanla Play-Off hattında 5. sıradaki yerini koruyan Bodrum FK, Tuzla'da garanti peşinde koşacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Tuzla'nın amacı ligde kalmak. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak kazanıp Play-Off'u garantileyeceğiz" diye iddialı konuştu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 yıl sonra ilk kez Play-Off oynamayı garantileyen Karşıyaka, 2. Lig'i hedefliyor. Teknik direktör Erkan Sözeri, "Tüm rakiplere saygım var ama en iyi takım biziz. Oyuncularıma güvenim tam. Biz, muhteşem taraftarımız ile Play-Off sonunda bütünleşeceğiz" diye umut dağıttı.

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