Al Pacino motivasyonu

Süper Lig'e adını yazdıran Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. Arda Turan, Atletico Madrid ve Barcelona kariyerlerinin yanı sıra teknik direktörlüğü için de çarpıcı açıklamalar yaptı. Turan, "Süper Lig'e çıkmak anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim. Al Pacino tarzı sözler... ya da Diego Simeone, görüyorsunuz" diye konuştu.

TERİM VE ENRIQUE

Arda Turan, "Teknik direktör olarak referansın Simeone mi?" sorusunu, "Beni kesinlikle çok etkiledi.

Ama teşekkür ettiğim ve kendilerinden kavramlar ve öğretiler çalmaya çalıştığım pek çok kişi oldu. Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim" diye yanıtladı.

MESSI BİR UZAYLIYDI

"Madrid'e geldiğimde Real'e bedava bile gitmeyeceğimi söyledim. Ama Barcelona başka hikaye. Onları izleyerek büyüdüm ve o seviyeye gelmeyi hayal ettim. Ağzınızı açık bırakan oyuncular vardı. Messi bir uzaylıydı, zor şeyleri basitçe yaparak şaşkınlık yaratırdı."