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İstikrarsız Sakaryaspor!
İlk şansını iki şansını kaybettikten sonra gözünü ligi üçüncü olarak bitirip direkt final oynamaya çeviren Sakaryaspor bu hedefi için de zorlanıyor. Ligde ilk kez 27'nci haftada üçüncülük koltuğuna oturan Sakaryaspor ertesi hafta aldığı beraberlikle altıncı sıraya gerilemişti. Altay önünde kazanıp yeniden üçüncülüğü ele geçiren yeşil-siyahlılar bu koltukta sadece bir hafta kalıp Erzurum maçı sonrasında yeniden beşinci sıraya geriledi. Çorum FK ile Kocaelispor'un bir puan gerisine düştü.
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