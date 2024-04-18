Göztepe çıkarması

Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizasyonlarına başlandı. Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk provası yapacağı bildirildi. Giresunspor'u yenmesi halinde pazar ve pazartesi rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor'un yenilmesi, Sakaryaspor'un da en az berabere kalması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

STOILOV'DAN REHAVET UYARISI

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takıma rehavet uyarısında bulunduğu bildirildi. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildiklerini öğrencilerine hatırlatan Bulgar çalıştırıcının kesinlikle ciddiyetten taviz vermediği kaydedildi. Göztepe'de sezonu kapatan kaptan sol bek İsmail Köybaşı ve tedavisi süren orta saha Doğan Erdoğan'ın Giresunspor'a karşı forma giyemeyeceği, iyileşen Ahmed İldiz'in ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabileceği belirtildi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında Giresunspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta 3-0 yenmeyi başarmıştı. Göztepe'yi 12'nci hafta sonunda 6'ncı sırada devralan Stoilov, 18 müsabakaya çıktı. Bu periyotta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İNCE HESAPLAR

Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını bekleyecek. Çorum FK'nın Pazar günü Adanaspor'a yenilmesi, Sakaryaspor'un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek Kocaelispor, Ümraniyespor'a mağlup olması durumunda Göztepe, olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselecek.