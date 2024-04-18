Haberler TFF 1.Lig Göztepe çıkarması

Göztepe çıkarması

Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizasyonlarına başlandı. Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk provası yapacağı bildirildi. Giresunspor'u yenmesi halinde pazar ve pazartesi rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor'un yenilmesi, Sakaryaspor'un da en az berabere kalması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe çıkarması

Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizasyonlarına başlandı. Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk provası yapacağı bildirildi. Giresunspor'u yenmesi halinde pazar ve pazartesi rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor'un yenilmesi, Sakaryaspor'un da en az berabere kalması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

STOILOV'DAN REHAVET UYARISI

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takıma rehavet uyarısında bulunduğu bildirildi. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildiklerini öğrencilerine hatırlatan Bulgar çalıştırıcının kesinlikle ciddiyetten taviz vermediği kaydedildi. Göztepe'de sezonu kapatan kaptan sol bek İsmail Köybaşı ve tedavisi süren orta saha Doğan Erdoğan'ın Giresunspor'a karşı forma giyemeyeceği, iyileşen Ahmed İldiz'in ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabileceği belirtildi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında Giresunspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta 3-0 yenmeyi başarmıştı. Göztepe'yi 12'nci hafta sonunda 6'ncı sırada devralan Stoilov, 18 müsabakaya çıktı. Bu periyotta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İNCE HESAPLAR

Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını bekleyecek. Çorum FK'nın Pazar günü Adanaspor'a yenilmesi, Sakaryaspor'un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek Kocaelispor, Ümraniyespor'a mağlup olması durumunda Göztepe, olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselecek.

DİĞER
Anıl Altan’dan eşi Pelin Akil’e aşk dolu kutlama: Kocalığı, babalığı sen bana hediye ettin!
Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor?
G.Saray'a Çek bir stoper!
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstikrarsız Sakaryaspor!
Büyük heyecan
İstanbul namaz vakitleri 18 Nisan Perşembe
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... 23:26
Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." 23:26
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 23:26
Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... 23:26
G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak 23:26
Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı 23:26
F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! 23:26
Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia 23:25