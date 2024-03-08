Parola 3’te 3

Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, bitime 9 maç en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde olmasının avantajını kullanmak istiyor. Ligde ikinci yarıda 8 maçtır bileği bükülmeyen, son 13 maçta ise tek mağlubiyetle 10 galibiyet, 2 beraberlik alan Göz-Göz önümüzdeki 3 haftada hata yapmayıp Süper Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmeyi hedefliyor. Pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak Göztepe, ardından Keçiörengücü'nü konuk edecek. 28. haftada ise takipçisi Kocaelispor'la dış sahada final gibi bir 90 dakikada mücadele edecek İzmir ekibi, bu haftalarda 3'te 3 yaparsa bitime 6 maç kala Süper Lig kapısını ardına kadar aralamayı başaracak.