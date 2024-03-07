Altay zorunlu kongreye gidecek!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin yasal zorunluluk nedeniyle olağanüstü genel kurula gideceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda son olarak 16 Kasım'da gerçekleşen olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim kurulunda yedek listede yer alan bir üyenin geçmişte adli bir olaya karışması nedeniyle işler karıştı. Listedeki isimlerin adli arşiv kayıtlarını inceleyen İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kendilerine bildirilen Altay yönetimini geçersiz saydığı bildirildi. Yaklaşık 4 aydır kulüpte imza yetkisinin halen eski başkan Ayhan Dündar'da olduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir temsilcisinde son yapılan kongrede Murat Pervane başkanlığa seçilmiş, daha sonra ise işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek başkanlık görevini ana yönetimde yer alan Süleyman Özkaral'a devretmişti. Eski Başkan Ayhan Dündar ve ekibinde yer alan 5 eski yönetici, adli olaya karışan yedek yöneticinin üyelikten çıkarıldığını 23 Ocak'ta karar defterine işlese de Altay'ın yeniden seçime gitmek zorunda olduğu ifade edildi. Tekrar kongre kararı alacak Altay'da başkanlık görevini üstlenen Süleyman Özkaral'ın bu kez resmi olarak koltuğa oturması bekleniyor.

DENİZ KADAH DÖNDÜ

Altay'da devre arasında takımdan ayrılan forvet Deniz Kadah siyah-beyazlı ekiple yeniden antrenmanlara çıkmaya başladı. Kulübe alacakları için ihtarname göndermeyen Deniz, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldığını, ayrılık sürecinin Başkan Süleyman Özkaral'ın bilgisi dahilinde yaşandığını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun, forvet Murat Uluç'tan sonra takımda kalan 30 yaş üstü 5'inci isim Deniz Kadah oldu.