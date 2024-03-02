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Erzurumspor FK 0-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 19:35
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Erzurumspor FK 0-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erzurumspor, TFF 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.

7'nci dakikada ceza alanına giren Eren Tozlu'nun sert şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

18'inci dakikada Süleyman Koç'un ortasına yükselen Özgür Sert'in kafa vuruşunda top auta gitti.

20'nci dakikada Özgürt Sert'in sağ kanattan ortasında kaleye yönelen topu son anda yumruklayan kaleci Gökhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada Kharaishvili'nin sağ kanattan ortasında topa müdahale eden Mustafa Yumlu tehlikeyi büyümeden önledi.

43'üncü dakikada Emir'in kısa düşen geri pasında kaleci Gökhan'dan önce topa müdahale eden Eren Tozlu, topuğuyla arkadaşına göndermek istedi. Kocaeli defansı tehlikeyi kornerle önledi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

64'üncü dakikada Süleyman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yakup'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

72'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Yusuf ceza alanı önündeki Barış'a pasını çıkardı. Barış'ın yerden sert şutunda Göktuğ topu kucakladı.

75'inci dakikada Shala, ceza alanı içindeki Eren Tozlu'ya pasını çıkardı. Eren Tozlu'nun dokunamadığı topla yeniden buluşan Shala'nın şutu defansa çarparak kornere gitti.

79'uncu dakikada orta sahada Sheydayev'in pasıyla topla buluşan Amaral, kaleyi cepheden gördüğü anda sert vurdu fakat top üstten auta gitti.

89'uncu dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında, Atila'nın sol kanattan ortasında penaltı noktasındaki Kharaishvili'in kafa vuruşunda top Göktuğ'da kaldı.

90+5'inci dakikada Celal'in uzun pasında topla buluşan Eren Tozlu, ceza alanına girmeden vurduğu şut auta gitti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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