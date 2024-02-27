Urfa'da sessiz gece

Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın kapanışı şessiz oldu... Tehlikeli bölgenin sınırında bulunan Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor'un 90 dakikalık mücadelesinden gol çıkmadı: 0-0. Tuzlaspor, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçı, Philip Awuku'nun 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı. 23 puana yükselen iki takımdan Şanlıurfa haftaya Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

VAR'DA İPTAL OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısında VAR nedeniyle ev sahibi Şanlıurfaspor'un bir penaltısı iptal oldu. 40. dakikada sağ kanatta Landel'in pasında ceza sahasına giren Semih Karadeniz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti. 65. dakikada ise Paixao'ya faul yapan Gameli Awuku, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Fevzi Layiç, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: Bütün maçlar stresli, bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla taraftarımızdan özellikle bundan sonraki süreçte daha pozitif olmalarını rica ediyoruz. Bu takım Allah'ın izni ile ligde kalacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

BELKİ 3 PUANLA DÖNEBİLİRDİK

Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık, karşılaşmayı yoğun bir rakip taraftar baskısı altında oynadıklarını anlatarak şöyle konuştu: Puan cetvelinden kurtulmak isteyen iki takımın çok üst düzey bir maç oynadı. Belki 3 puanla dönebilirdik ama olmadı. Şanlıurfa ekibi de çok güçlü Zorlu deplasmandan bizim için 1 puan da iyidir.