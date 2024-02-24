Bandırmaspor - Ümraniyespor: 4-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Teksüt Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Maça iyi başlayan konuk ekip 31'de Muhammed Mert'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole, 37'de Mücahit Albayrak'la yanıt verdi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken 53. dakikada sahneye çıkan Levent Ayçiçek Bandırmaspor'u 2-1 öne geçirdi. 61'de Moussa Djitte, 66'da ise Metehan Mimaroğlu skoru tayin eden golleri kaydetti ve Bandırmaspor mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Teksüt Bandırmaspor, puanını 39'a yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.