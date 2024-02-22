Bodrum FK iddialı

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon final oynayan Bodrum FK bu yıl mutlaka Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir "Konumumuz gereği her şey olabilir. 1-2 mağlubiyetle play-off dışına da çıkabiliriz. 1-2 galibiyetle ilk 2 sıraya da oynayabiliriz. Bizim hedefimiz kesinlikle Süper Lig'e çıkmak" dedi. Taşdemir, Çorum FK maçının zor geçeceğini belirterek "Sakat vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. 11 maç var. Tamamını almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İYİ GİDİYOR

İsmet Taşdemir, Gökdeniz Bayrakdar için de şunları söyledi "İlk yarı beklenilen etkiyi verememişti. 2. devreye çok iyi başladı. İyi de gidiyor. Onun golleri ve asistleri bizim için çok önemli. Kendisine çok güveniyoruz"