Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK iddialı

Bodrum FK iddialı

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon final oynayan Bodrum FK bu yıl mutlaka Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir "Konumumuz gereği her şey olabilir. 1-2 mağlubiyetle play-off dışına da çıkabiliriz. 1-2 galibiyetle ilk 2 sıraya da oynayabiliriz. Bizim hedefimiz kesinlikle Süper Lig'e çıkmak" dedi. Taşdemir, Çorum FK maçının zor geçeceğini belirterek "Sakat vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. 11 maç var. Tamamını almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK iddialı

Trendyol 1. Lig'de geçen sezon final oynayan Bodrum FK bu yıl mutlaka Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir "Konumumuz gereği her şey olabilir. 1-2 mağlubiyetle play-off dışına da çıkabiliriz. 1-2 galibiyetle ilk 2 sıraya da oynayabiliriz. Bizim hedefimiz kesinlikle Süper Lig'e çıkmak" dedi. Taşdemir, Çorum FK maçının zor geçeceğini belirterek "Sakat vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. 11 maç var. Tamamını almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İYİ GİDİYOR

İsmet Taşdemir, Gökdeniz Bayrakdar için de şunları söyledi "İlk yarı beklenilen etkiyi verememişti. 2. devreye çok iyi başladı. İyi de gidiyor. Onun golleri ve asistleri bizim için çok önemli. Kendisine çok güveniyoruz"

DİĞER
Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Buruk'tan oyuncularına uyarı: Bize yakışan...
F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş yanıt
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erzurum böyle devam
Kritik maç
Az önce deprem mi oldu? 22 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 01:02
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 00:55
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:54
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:52
Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet 00:43
Potada çifte zafer kazandık Potada çifte zafer kazandık 00:41
Daha Eski
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:36
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:35
Fenerbahçe filede mağlup Fenerbahçe filede mağlup 00:28
Terim'li Pana finalde! Terim'li Pana finalde! 23:33
Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... 23:23
Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! 23:23