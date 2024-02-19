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Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Musta Gürsel oldu. Körfez ekibinin başkanı Mustafa Gürsel yaptığı açıklamada, Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:51
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Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Son olarak Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Körfez ekibinde hoca değişikliği yaşandı.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştıklarını açıkladı.

Engin Koyun Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ve Recep Uçar'la görüştük. Recep Uçar, TFF 1. Lig'e gelmeyi kabul etmedi. Mustafa Gürsel, teklifimizi kabul etti ve anlaşma sağladık. Mustafa Hoca salı günü burada olacak." ifadelerini kullandı.

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