Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Son olarak Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Körfez ekibinde hoca değişikliği yaşandı.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştıklarını açıkladı.

Engin Koyun Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ve Recep Uçar'la görüştük. Recep Uçar, TFF 1. Lig'e gelmeyi kabul etmedi. Mustafa Gürsel, teklifimizi kabul etti ve anlaşma sağladık. Mustafa Hoca salı günü burada olacak." ifadelerini kullandı.