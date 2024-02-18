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Basın toplantısında reklam panosu sorunu ilginç anlara sahne oldu

Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor arasında oynanan müsabakanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın basın toplantısında arka planda bulunan Süper Lig panosu yerine 1. Lig panosunun değişimi gerçekleşirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevliler, bir türlü sabitlenemeyen panoyu elleriyle tutmak zorunda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 08:25
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Basın toplantısında reklam panosu sorunu ilginç anlara sahne oldu

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Boluspor maçının ardından basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu. Müsabaka, İstanbulspor'un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine Trendyol 1. Lig'in reklam panosu konulmak istendi. Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi. Koşukavak'ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi. Yaşanan durum, ilginç anlara sahne oldu.

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