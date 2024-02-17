Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 0-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor 0-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Kocaelispor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü Paixao kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 22:12
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Kocaelispor 0-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor ile Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Şanlıurfaspor 3 puanın sahibi oldu. Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Paixao kaydetti.

Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 22'ye yükseltti. Kocaelispor ise 43 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan Candeias'ın ortasında savunmadan seken top Beridze'nin önünde kaldı. Beridze'nin şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

28'inci dakikada Kocaelispor'dan Kharaishvili'nin sol çaprazdan arka direğe ortasında boş durumda bulunan Skhirtladze'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

72'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Dening, çalımlarla ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. Kaleci Gökhan'ın uzanarak sektirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Maç Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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