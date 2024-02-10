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Eyüpspor Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:54
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Eyüpspor Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

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