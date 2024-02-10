Eyüpspor Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.