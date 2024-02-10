Eyüpspor Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, golcü futbolcu Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Teşekkürler Mustafa Pektemek! Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz! pic.twitter.com/FUzDzKIByO— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 10, 2024