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Viking maestro

Süper Lig’i hedefleyen Göz-Göz, Norveç ekibi Sarpsborg’la kontratı sona eren Roman Pascal Lundqvist’le el sıkıştı. 26 yaşındaki maestro, 48 maçta 7 gol, 9 asist katkısı sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Viking maestro

Trednyol 1. Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan, hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, transferde taarruza geçti. Başakşehir'den eski oyuncusu kanat Serdar Gürler, Botev Plovdiv'den golcü Baroan ile CSKA 1948 Sofya takımından stoper Heliton'u radarına alan sarı-kırmızılılar, hücum gücünü arttırmak için aradığı 10 numarayı da Norveç'te buldu. Göz- Göz, İsveçli orta saha Roman Pascal Lundqvist'i de gündemine aldı. Norveç'in Sarpsborg ekibiyle kontratı sona eren Lundqvist'le prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.

PSV EİNDHOVEN'DEN YETİŞTİ

Sarpsborg'dan ayrılan 26 yaşındaki Lundqvist'in İzmir'e davet edildiği, deneyimli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip bir aksilik olmazsa ikinci devrede sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi. Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişen İsveçli orta saha, aynı ülkede, NAC Breda ve Groningen formalarını giydi. Lundqvist, 2021-2022 sezonunda, şu an Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta da oynadı. Bu sezon Sarpsborg'da 48 maça çıkan oyuncu 7 gol atıp 9 da asist yaptı.

ALTAY KAYNAK ARIYOR

Altay kaynak arıyor Siyah beyazlı kulüp, oyunculara ödeme yaparak serbest kalmalarını engellemek için nakit arayışında 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da ikinci yarı öncesi kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncudan İbrahim, Ozan, Zeki, Ceyhun, Eren Erdoğan ve Eren Karataş'ın ardından Tolga, Özgür, Sefa ve Salih de takıma katıldı. Transfer yasağı devam eden Altay'da yönetim bu oyunculara ödeme yaparak serbest kalmalarını engellemek istiyor. Yönetimin kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.

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