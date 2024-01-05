Sinan Eyüp'te

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücumcu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun- sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce G.Saray, Genoa, F.Bahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 maçta görev aldı.

"TÜM KATKIMI VERMEK İSTİYORUM"

SinanGümüş, yeni takımı Eyüpspor'un başarısı için elinden geleni yapacağı sözünü verdi. Tecrübeli futbolcu, "Hedefleri büyük olan bir takıma geldim. Şampiyonluk ve Süper Lig yolunda tüm katkımı sunmak istiyorum. Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım" şeklinde konuştu.