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Hedef 2'de 2

Bodrum FK’nın hocası Taşdemir: Devre bitene kadar Kocaeli ve Göztepe maçlarımız var. 6 puan istiyoruz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Hedef 2'de 2

Trendyol 1. Lig'de geçen sezonun finalisti Bodrum FK bu yıl Süper Lig'i hedefliyor. Ege temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir de çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirtti. Taşdemir "İlk devrenin bitmesine 2 maç kaldı. Kocaelispor ve Göztepe. Ligin iki güçlü takımı. Bu maçlardan 6 puan çıkarırsak sezonun ikinci bölümünde büyük bir moralle gireceğiz" dedi. Taşdemir şöyle konuştu: "1. Lig'e çıktığımızdan itibaren her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdik. O doğrultuda devam ediyoruz. Hedefimiz imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Oyuncu da çıkartabilirsek mutlu oluyoruz. Alt yapıdan oyuncu yetiştirmek de çok önemli."

BAŞKANA YAKIŞMADI

"Hakemlerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde korumamız gereriyor. Bu olayı en kısa sürede unutup, güzelliklerin yaşandığı bir futbol sezonu temenni ediyorum. Eski bir Ankaragücülüyüm. Yaşananlar Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya yakışmadı. Birçok takımın planları alt üst oldu. Hakemlerin de insan olduğunu unutmamalıyız. Onlar da hata yapabilir. Onları desteklersek daha doğru bir futbol iklimine doğru ilerleriz"

EREN VE CENK YOK

Bodrum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını devam ediyor. Ege temsilcisi bu mücadelde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Eren Albayrak sezonu kapatmıştı. Sakatlığı bulunan Cenk Şen de bu önemli randevuda forma giyemeyecek. İsmet Taşdemir "İlk devreyi play-off sıralaması içinde tamamlamak istiyoruz. Bunun için Kocaelispor maçı da çok önemli. Bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

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