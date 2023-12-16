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Eyüpspor’dan rekor

Arda Turan’ın öğrencileri 15 haftada 39 puan, 13 galibiyet ve attığı 42 golle son 23 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Eyüpspor’dan rekor

Eyüpspor bu sezon gösterdiği performansla adeta tarih yazıyor. Arda Turan'ın öğrencileri geride kalan 15 haftanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 defa da yenildi. Eyüpspor 15. haftalar itibarıyla 3 rekor birden kırdı. Eflatun-sarılılar 39 puan topladı. 13 galibiyet elde etti. Rakip ağları da 42 defa havalandırdı. Bu 3 kategoride son 23 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Eyüpspor yüzde 63'lük topa sahip olma oranıyla da tüm dünyada 16. basamakta yer alıyor. Maç başı 7 isabetli şutla da ilk 20'ye girmiş durumda. Arda Turan ve öğrencilerinin hedefi bu istatistikleri sürdürerek Süper Lig'e yükselmek.

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