Manisa FK 1-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Diallo'nun ortasında ceza sahası içerisinde topu önüne alan Topalli'nin şutunda kaleci Ahmed Said, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada rakip yarı alanda Tugay'ın havadan pasıyla ceza sahası içerisinde topu göğsüyle önüne alan Topalli'nin vuruşunda kaleci Ahmed Said, mutlak gole bir kez daha izin vermedi.

42. dakikada Ferhat'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Fatih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

60. dakikada Lima'nın sol kanattan çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Diallo, vurmak isterken yerde kaldı. Pozisyonu takip eden Topalli'nin, penaltı noktasının solundan sert şutunda kaleci Ahmed Said, son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

72. dakikada Manisa FK'da Muhammed, rakip yarı alanda Evren'in ayağına basması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

75. dakikada Burak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınlarında boş kalan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 1-1

90+1. dakikada sağ kanattan Dabo'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son olarak topa vuran Burhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek kaleci Alperen'in kucağında kaldı.