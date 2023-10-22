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Bodrum FK 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırladı.İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda Osman Haqi ve Celal Dumanlı'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:44
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Bodrum FK 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 2. dakikada Moussa Dijitte'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümde gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor ilk devriyi 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı, müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.

Son bölümde ataklarını sıklaştıran Bodrum FK, 79. dakikada Osman Haqi'nin attığı golle skora dengeyi getirdi.

Rüzgarı arkasına alan ev sahibi takım, 85. dakikada Celal Dumalı'nın golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Kalan bölümde skoru korumayı başaran Bodrum temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bodrum FK bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, Teksüt Bandırmaspor ise 16 puanda kaldı.

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