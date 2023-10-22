Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Ahlatcı Çorum FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ahlatcı Çorum FK'nın sahasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.