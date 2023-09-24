Haberler TFF 1.Lig Derbi Göz-Göz'ün

Derbi Göz-Göz'ün

Trendyol 1. Lig'in Ege derbisinde sevinen taraf; Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda tek golle deviren Göztepe oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 73'te giren Celil Yüksel ile buldu. 90+1'de Lima ile bir şutu direkten dönen Manisa Futbol Kulübü, 90+4'te Graovac'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Derbi Göz-Göz'ün
Trendyol 1. Lig'in Ege derbisinde sevinen taraf; Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda tek golle deviren Göztepe oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 73'te giren Celil Yüksel ile buldu. 90+1'de Lima ile bir şutu direkten dönen Manisa Futbol Kulübü, 90+4'te Graovac'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Muslera için olay karar! Saç baş yoldurmuştu...
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çorum evinde ilk kez kazandı
Keçiören üçledi: 3-1
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29