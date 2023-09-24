Derbi Göz-Göz'ün

Trendyol 1. Lig'in Ege derbisinde sevinen taraf; Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda tek golle deviren Göztepe oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 73'te giren Celil Yüksel ile buldu. 90+1'de Lima ile bir şutu direkten dönen Manisa Futbol Kulübü, 90+4'te Graovac'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Trendyol1. Lig'in Ege derbisinde sevinen taraf; Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda tek golle deviren Göztepe oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 73'te giren Celil Yüksel ile buldu. 90+1'de Lima ile bir şutu direkten dönen Manisa Futbol Kulübü, 90+4'te Graovac'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.