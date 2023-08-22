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Zirve Eyüp'ün

Trenyol 1. Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlayan Eyüpspor, usta ayağı Caner Erkin ile zirveye çıktı... Caner'in 1 asist ve 1 golle damgasını vurduğu maçı 2-0 kazanan Eyüpspor, averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi. İlk yarının son dakikasında Ahmed Kutucu'ya asist yapan Caner, 87'de Regattin'in pasını ağlara göndererek skoru ilan etti. Öte yandan Taşkın İlter'e sert bir faul yapan Yusuf Emre, direkt kırmızı kart gördü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Zirve Eyüp'ün
Trenyol 1. Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlayan Eyüpspor, usta ayağı Caner Erkin ile zirveye çıktı... Caner'in 1 asist ve 1 golle damgasını vurduğu maçı 2-0 kazanan Eyüpspor, averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi. İlk yarının son dakikasında Ahmed Kutucu'ya asist yapan Caner, 87'de Regattin'in pasını ağlara göndererek skoru ilan etti. Öte yandan Taşkın İlter'e sert bir faul yapan Yusuf Emre, direkt kırmızı kart gördü.
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