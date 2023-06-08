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PENDİKSPOR BODRUMSPOR CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE 📺 | Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig'de play-off final maçı heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı müsabakada Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak kritik finalde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 19:50
PENDİKSPOR BODRUMSPOR CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE 📺 | Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Pendikspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor play-off final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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