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Altınordu ligde kalma şansını son haftaya bıraktı

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında birebir rakibi olan Erzurumspor FK’ya evinde 1-0 mağlup olan Altınordu, ligde kalma şansını son haftaya bıraktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:35
Altınordu ligde kalma şansını son haftaya bıraktı

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında düşme hattında yer alan Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. İki takımında mutlak galibiyete ihtiyacı olan karşılaşmayı Erzurumspor FK 1-0 kazandı ve puanını 36'ya yükseltirken, 34 puanda kalan Altınordu işini zora bıraktı. İzmir temsilcisi, ligin son haftasında Süper Lig'e çıkma şansı son haftaya kalan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gelecek hafta oynanacak son maçla alakalı açıklama da yapan Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, "Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanda berabere kaldı. Onlar için 1 puan şampiyonluğa yetecek gibi ama bize 1 puan yetmeyecek. Biz kazanmak için gideceğiz. Olur mu olmaz mı bilemiyorum ama son maçımızı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

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