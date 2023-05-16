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Bodrumspor 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında şampiyon Samsunspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Bodrumspor play-off'a kalmayı garantiledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:41 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 20:55
Bodrumspor 1-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, sahasında Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldu. Şampiyon Samsunspor bu sonuçla birlikte ligin puan rekorunu kırma şansını kaybetti. Bodrumspor ise play-off içerisinde kalmayı garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Soner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osman'ın şutunu kaleci Sousa kurtardı.

10. dakikada Samet'in pasında topla buluşan Kenan'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

31. dakikada defanstan hatasında topu alan Gökdeniz'in şutunda top ağlara ağlarla buluştu. 0-1

48. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tanque'nin şutu direğin yanından dışarı gitti.

65. dakikada Soner'in soldan ortasına iyi dokunamayan Barış Alıcı'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Esat Sancaktar xx, Mustafa Sönmez xx

Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru x (Celil Yüksel dk. 15 x), Ait Bennasser x, Yusuf Abdioğlu x, Yusuf Emre Gültekin x, Barış Alıcı x (Ahmet Sagat dk. 74 x), Osman Çelik x (Ali Ülgen dk. 46 x), Soner Aydoğdu x (Soner dk. 46 x),Mücahit Albayrak x, Moryke Fofana x (Muhammet dk. 46 x), Douglas Tanque x

Yedekler: Aykut, Cihan, Elano, Guel, Polat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bodrumspor: Diogo Sousa xx, Omar Imeri xx, Süleyman Özdamar xx, Ali Aytemur xx, Cenk Şen xx, Erkan Değişmez x (Yekta dk. 88 ?), Musah Muhammed xx, Samet Yalçın xx, Kenan Özer x (Umar dk. 81 x), Gökdeniz Bayraktar xxx (Orgil dk. 90+3 ?), Celal Dumanlı x (Hakan Özmert dk. 81 x)

Yedekler: Bahri, Eren, Üzeyir, Burak, Hakan Yeşil, Apti Çayır

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Gökdeniz (dk. 31) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Muhammet, Yusuf Emre (Samsunspor), Süleyman (Bodrumspor)

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