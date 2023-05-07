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1. Lig yangın yeri

Hem zirvede hem de dipte birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak Nefesler tutulacak. Bugün yapılacak 7 maç da 16.00’da başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
1. Lig yangın yeri

Yok böyle bir heyecan... Spor Toto 1. Lig'de bugün öyle maçlar var ki hem zirveyi hem de alt tarafı ilgilendiriyor. İkinci basamaktaki Çaykur Rizespor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Aynı anda 3. sıradaki Pendikspor, 4 basamaktaki Sakaryaspor'a konuk olacak. İki takım da 2. sırayı hedefliyor. Ancak 3.'lük de çok önemli. Değişen statüde lig üçüncüsü, direkt play-off finaline kalıyor. Play-off yarışındaki Bodrumspor da sahasında kümede kalmaya çalışan Altınordu ile mücadele verecek. Play-off için Manisa FK-Göztepe maçı da çok kritik. Ligde ikincilik, üçüncülük, play-off yarışı olduğu gibi kümede kalma savaşı da var. Bugün Erzurum'da bu anlamda kririk bir mücadeleye şahitlik edeceğiz. 33 puanlı Erzurumspor FK evinde 31 puana sahip Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Spor Toto 1. Lig'de alınan her sonuç neredeyse tüm takımları etkilediği için maçlar aynı saatte oynanacak. Bugünkü 7 karşılaşma da saat 16.00'da start alacak. Yurdun dört bir yanına adeta heyecan dalgası yayılacak. Bitime 3 hafta kala oynanacak bu 7 karşılaşmada lig biraz daha şekillenmiş olacak.

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