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Tuzlaspor 1-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 37. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Manisa FK oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:32
Tuzlaspor 1-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 37. hafta mücadelesinde Tuzlaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Manisa FK oldu.

Manisa FK'nın golleri 38'de Prib ve 87'de Mehmet Uysal'ın ayağından geldi.

Tuzlaspor'un tek golünü ise 45+8'de Leya kaydetti.

Ayrıca mücadelede Manisa FK'dan Prib ve 90+4'de Serkan Odabaşoğlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Manisa FK 56 puanla 8. sırada yer aldı.

Tuzlaspor ise 38 puanla 12. sırada bulunuyor.

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