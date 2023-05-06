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Arda Turan'ın hedefi Süper Lig

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Boluspor maçı" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:02
Arda Turan'ın hedefi Süper Lig

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'ne katılan Turan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eyüpspor'un kalan 2 maçında hedefinin 3.'lük olduğunu vurgulayan teknik direktör Arda Turan, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

Ligde 36. haftayı bay geçen Eyüpspor'un 37. haftada Dyorex Boluspor ile karşılaşacağını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama maç maç gidiyoruz. Bizim için önemli olan öncelikle Boluspor maçı. Ama oyuncularımdan çok memnunum, çok iyi çalışıyorlar. Şu anda iyi duruma da geldiler. Bay haftası da bize iyi geldi. Önümüzdeki haftalarda istediklerimizi daha iyi ortaya koyacağız. Oynatmak istediğimiz sistem için ister istemez biraz zaman lazım. Aynı zamanda sonucu da almamız lazım."

Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisi için önemli ve anlamlı bir organizasyona katıldığını aktaran genç teknik adam, bu zirveye davet edildiği için onur duyduğunu anlattı.

Üniversite öğrencileriyle futbol, geçmiş ve gelecek hakkında konuşacaklarını belirten Turan, geçmişte futbolcu olarak geldiği üniversiteye bugün teknik direktör olarak katıldığını vurgulayarak "Daha yeni teknik direktör oldum belki tavsiyeleri olur ve yardımcı olurlar bana." ifadelerini kullandı.

Gerek futbolcuyken gerekse de teknik adamken Fatih Terim'e birçok konuda danışması hakkında da konuşan Arda Turan, "Fatih hocadan her zaman destek lazım." açıklamasını yaptı.

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