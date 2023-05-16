Tek hedef rekor

SüperLig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor, ligin 37. haftasında bugün Bodrumspor'u konuk edecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Sönmez yapacak. Ligin son haftasında hükmen galip sayılacak Samsunspor için Bodrumspor karşılaşmasının ayrı bir önemi de bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, en az 1 puan alması durumunda Başakşehir'e ait olan Spor Toto 1. Lig'in puan toplama rekorunu kırmış olacak. Samsunspor geçtiğimiz hafta 78 puanlı Başakşehir'in rekorunu egale ederek tarihe geçmeyi başarmıştı.