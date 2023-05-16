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Tek hedef rekor

Samsunspor, Bodrumspor karşısında en az 1 puan alırsa Başakşehir’e ait ‘1. Lig’in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı’ unvanını ele geçirecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Tek hedef rekor
Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor, ligin 37. haftasında bugün Bodrumspor'u konuk edecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Sönmez yapacak. Ligin son haftasında hükmen galip sayılacak Samsunspor için Bodrumspor karşılaşmasının ayrı bir önemi de bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, en az 1 puan alması durumunda Başakşehir'e ait olan Spor Toto 1. Lig'in puan toplama rekorunu kırmış olacak. Samsunspor geçtiğimiz hafta 78 puanlı Başakşehir'in rekorunu egale ederek tarihe geçmeyi başarmıştı.
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