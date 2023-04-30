Boluspor ile Altay yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor ile Altay karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından 11. sırada yer alan Boluspor puanını 49'a yükseltti. 34 puana ulaşan Altay ise 13. sırada kaldı.

Boluspor kendi evinde 3 maç sonra ilk kez puan aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.