Haberler TFF 1.Lig Boluspor ile Altay yenişemedi

Boluspor ile Altay yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor ile Altay 0-0 berabere kaldı. Boluspor sahasında 3 maç sonra ilk kez puan aldı. Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:39 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:42
Boluspor ile Altay yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor ile Altay karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından 11. sırada yer alan Boluspor puanını 49'a yükseltti. 34 puana ulaşan Altay ise 13. sırada kaldı.

Boluspor kendi evinde 3 maç sonra ilk kez puan aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler...
26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...
Bir talibi daha çıktı! Teklif...
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denizlispor - Samsunspor maçı saat kaçta?
Altınordu - Bandırmaspor maçı saat kaçta?
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu 15:44
Boluspor ile Altay yenişemedi Boluspor ile Altay yenişemedi 15:38
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları 15:36
Inter geriden gelerek kazandı Inter geriden gelerek kazandı 15:26
Deniz Öncü İspanya GP'sinde 9. oldu! Deniz Öncü İspanya GP'sinde 9. oldu! 15:21
Bryant Dunston taburcu edildi Bryant Dunston taburcu edildi 15:13
Daha Eski
F.Bahçe Göksel Çelik Euro Cup 2'de şampiyon! F.Bahçe Göksel Çelik Euro Cup 2'de şampiyon! 15:11
Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:06
Newcastle United - Southampton maçı saat kaçta? Newcastle United - Southampton maçı saat kaçta? 12:19
Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta? Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta? 12:22
Cadiz - Valencia maçı saat kaçta? Cadiz - Valencia maçı saat kaçta? 12:27
Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta? Villarreal - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:30