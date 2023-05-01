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Müthiş dönüş

İzmir ekibi, altın değerinde 1 puanla ligde kalma yolunda umutlandı. Geçen hafta Erzurum’a da 2-0’dan 4-2 yenilen Bandırma’da Saponjic’in 3 golü yetmedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Müthiş dönüş
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu- Bandırmaspor maçı müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Ligde düşmeme mücadelesi veren Altınordu, az da olsa play-off umutlarını korumak isteyen Bandırmaspor'u konuk etti. İlk yarıda tek tehlikeli atakta 25'te Altınordu'da Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Kubilay Aktaş'ın kafa vuruşu kalecide kaldı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

PLAY-OFF'TA AĞIR YARA ALDI

İkinci yarıda Banban'ın Sırp forveti Saponjic, 51, 64 ve 75'te yaptığı hat-trick'le skoru 3-0 yaptı. Ardından İzmir ekibinde 80'de Volkan, gol perdesini açtı. 85'de Ahmet İlhan penaltıdan farkı bire indirdi. 90+6'da Ali Özgün, müthiş geri dönüşü ilan etti: 3-3. Altınordu, ligde kalma yolunda umutlanırken, Bandırma ise play-off yarışında yara aldı.
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