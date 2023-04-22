Zirve yanıyor

Spor Toto 1. Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı her zaman olduğu gibi iyice alevlendi. Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantilerken biletin sahibi olacak 2'nci takım ise henüz netlik kazanmadı. 60 puanla ikincilik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor, en yakın takipçisi Pendikpor'un 3 puan önünde en avantajlı takım konumunda bulunuyor. Bu hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek mavi-yeşilliler, gelecek hafta ise Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Gelecek haftalarda direkt rakipleri de birbiriyle karşılaşacak olan Atmacalar, 2'de 2 yaparsa Süper Lig'in kapısını ardına kadar açacak.

11'İNCİ BOLUSPOR'UN DA ŞANSI VAR

Play-off yarışının nefes kestiği Spor Toto 1. Lig'de, 11'inci sıradaki Boluspor'un da ilk 7'ye kendini atma şansı bulunuyor. Pendikspor, Eyüpspor, Sakaryaspor, Göztepe ve Bodrumspor hali hazırda play-off hattındaki takımlar olarak göze çarpıyor. Keçiörengücü, Bandırmaspor, Manisa FK ve Boluspor bu hattı yakından takip ediyor. Eyüpspor ve Sakaryaspor'un 32'şer maça çıktığı playoff'ta diğer takımların ise 31'er maçı bulunuyor. Öte yandan Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un deprem nedeniyle çekildiği lige iki takım veda edecek. 17 puana sahip Denizlispor, bu hafta kazanamazsa gelecek yıl 2. Lig'de mücadele edecek.

PLAY-OFF'TA YENi SiSTEM NASIL OLACAK?

3. sırada bitiren takım doğrudan play-off finaline yükselir.

Ligi 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır. 4. sırada yer alan takım ile 7. sırada bulunan ekiple, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sıradakiyle eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

Kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşır. Kazanan takım ikinci finalist olarak play-off finaline yükselir.

Play-off finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Müsabayı kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım olur.



