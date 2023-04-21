Lider olarak çıkacağız

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da artık yeni bir hedef var... Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Osman Çelik, lider olarak çıkmak istediklerini söyledi. Osman, "Keçiörengücü'nü yenersek birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz, sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.
SüperLig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da artık yeni bir hedef var... Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Osman Çelik, lider olarak çıkmak istediklerini söyledi. Osman, "Keçiörengücü'nü yenersek birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz. Bunu başarmak istiyoruz, sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.