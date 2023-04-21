Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, adım adım Süper Lig'e yürüdüklerini söyledi. 9 haftadır kaybetmediklerini hatırlatan Turgut, "Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız. Adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz. Bütün çalışmaların meyvesini alacağız" diye konuştu.
SporToto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, adım adım Süper Lig'e yürüdüklerini söyledi. 9 haftadır kaybetmediklerini hatırlatan Turgut, "Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız. Adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz. Bütün çalışmaların meyvesini alacağız" diye konuştu.