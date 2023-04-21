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Adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, adım adım Süper Lig'e yürüdüklerini söyledi. 9 haftadır kaybetmediklerini hatırlatan Turgut, "Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız. Adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz. Bütün çalışmaların meyvesini alacağız" diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Adım adım Süper Lig'e
Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Başkan İbrahim Turgut, adım adım Süper Lig'e yürüdüklerini söyledi. 9 haftadır kaybetmediklerini hatırlatan Turgut, "Gençlerbirliği maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tamdır. Biz takımımıza güveniyoruz hep birlikte Süper Lig sevinci yaşayacağız. Adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz. Bütün çalışmaların meyvesini alacağız" diye konuştu.
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