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Başkentte sessizlik

Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ile Altay’ın Ankara’daki mücadelesi golsüz berabere bitti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Başkentte sessizlik

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençberbirliği, Altay ile evinde 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da iki ekip sonucu değiştirecek golü bulamadı ve mücadele 0-0 berarebe bitti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28'e yükseltti ve 16. sırada düşme potasında kaldı. Altay da 33 puanla 13. sırada yer aldı. G.Birliği pazar günü Çaykur Rize'ye konuk olacak, Altay ise İzmir derbisinde Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

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