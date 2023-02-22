Devre arasında kadrosunu büyük ölçüde güçlendiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım iddialı açıklamalarda bulundu. Ligde liderlik koltuğunda oturan kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Yıldırım, verdiği şampiyonluk sözünü yineledi. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak istediklerini birçok kez dile getiren Yıldırım, "Samsunspor'un başarısı bu sene ben bir söz verdim. Onu yerine getirmekle yükümlüyüm. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk sözü vermiştim. Onu tutmak için gerekeni yapacağız. Önemli olan Samsunspor'u Süper Lig'e taşımaktır. Bu sözü yerine getirmek için elimizden gelenin fazlasını da yapacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

BENİM İÇİN PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Tanque için Çin'den transfer teklifi geldiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanque'yi verirsem bu takıma, Samsunspor taraftarına ihanet ederim. Benim için para önemli değil. Samsunspor için o sene bu sene olacak. Geri kalan her şey benim için hikayedir."