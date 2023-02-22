Üzümcü’ye tam destek

Altay Başkanı Ayhan Dündar, teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'ye güvenini dile getirdi. Üzümcü'nün takımı iyi tanıdığını ifade eden Başkan Dündar, "Tuna hoca altyapımızdaki gençleri de çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Dışarıdan gelecek bir teknik adamla anlaşmak zaman kaybı olurdu" dedi.
Altay Başkanı Ayhan Dündar, teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'ye güvenini dile getirdi. Üzümcü'nün takımı iyi tanıdığını ifade eden Başkan Dündar, "Tuna hoca altyapımızdaki gençleri de çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Dışarıdan gelecek bir teknik adamla anlaşmak zaman kaybı olurdu" dedi.