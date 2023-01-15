Sakarya tek attı

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesinden kopmak istemeyen iki ekibin İzmir'deki mücadelesinde gülen taraf Sakaryspor oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 80. dakikasında kazanılan penaltıyı Kassongo ile gole çeviren Tatangalar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek iddiasını sürdürdü.

VAR YANILDI

Maçın 22. dakikasında Sakarya ceza sahasına girerken Ali Akman ile Donkor arasındaki mücadelede VAR'dan Donkor'un elle müdahale ettiği uyarısı üzerine hakem pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın elle müdahale ettiği tespit edildi. Göztepe'nin cezası nedeniyle taraftarları müsabakayı takip edemedi.