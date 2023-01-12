Keçiören tam bir futbolcu fabrikası

Başkent temsilcisi son yıllarda yetiştirip veya yurt dışından bulup parlattığı isimleri satarak önemli bir gelir kalemi sağladı. Keçiörengücü bünyesinden çıkardığı oyunculardan 4.66 milyon euro'luk gelir elde etti. Oyuncu satışına rağmen ligde 4. sıradalar ve zirveye oynuyorlar.

Keçiörengücü, Galatasaray'a Barış Alper'i 2.1 milyon euro'ya sattı. İbrahim Olawoyin'i Çaykur Rizespor'a 1 milyon euro karşılığında gönderdi. Emeka Eze'den 700 bin euro, Soner Gönül'den 290 bin euro, Metin Uçar'dan 100 bin euro gelir elde etti. Bu projelerini sürdürecekler.